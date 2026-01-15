«Праздники не выбивают из колеи»: Нутрициолог рассказала, как сделать здоровое питание образом жизни и забыть о диетах

15 января 2026, 10:01

Нутрициолог Макарова: диеты обостряют хронические заболевания

Фото: Istock/katiko-dp

Почему после каждой диеты вес возвращается с довеском? Как перестать издеваться над организмом и начать жить в гармонии с собой? Эти вопросы после праздников становятся более актуальными.





Нутрициолог Алла Макарова в беседе с «Радио 1» призвала сменить «диетическое мышление» на философию постоянства, отметив, что секрет успеха — не в периодических забегах на дистанцию, а в полной смене парадигмы мышления.





«Диета — это зло, и каждый раз вес возвращается. Жёсткие похудения могут навредить здоровью, обострив скрытые заболевания, а метаболизм, особенно после 40 лет, не терпит резких скачков от переедания к голоду», — сказала она.

«То же касается и популярных разгрузочных дней. Если мы пытаемся использовать их как волшебную таблетку, то это в чистом виде издевательство над своим организмом. Формула успеха проста: привычное здоровое питание + питьевой режим + сон + движение. Когда это становится нормой, исчезает стресс от праздников или случайных срывов», — подчеркнула Макарова.