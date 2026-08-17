«Классика лежала в углу и молчала»: Иосиф Пригожин объяснил, почему детям нужно смотреть нового «Колобка»

17 августа 2026, 14:55

Продюсер Пригожин: новый «Колобок» обязателен к просмотру

Иосиф Пригожин (Фото: Instagram* @prigozhin_iosif)

Создатели фильма «Последний богатырь. Колобок» готовят зрителям сюрприз: режиссер Антон Маслов объявил о планах снять не вторую, а сразу третью часть картины под названием «Колобок — возвращение». По словам постановщика, такое решение было принято после общения с поклонниками на недавней премьере, где зрители интересовались продолжением истории. При этом вокруг проекта не утихают слухи и скандалы: его запрещают к показу из-за «страшного вида главных героев», а некоторые продолжают писать «кляузы» на создателей.





Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с «Радио 1» заявил, что современный глаз видит совершенно иначе, то есть на кинодействие необходимо смотреть взглядом нового поколения.





«Старая картинка близка нам, людям, которые выросли на этом. А новым людям ремейки освежают картину, название, и всё», — сказал он.

«Зато сейчас все рассказывают про нового «Колобка». Герои русской сказки должны всё время оживать в новых форматах, в новых идеях, и по-другому никак. У современных фильмов даже другой цветокор», — отметил Пригожин.

«Только дураки не дадут разрешения на каверы, ремейки, новые истории. Всему нужна новая жизнь, своеобразная реинкарнация», — заключил музыкальный продюсер.