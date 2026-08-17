«Классика лежала в углу и молчала»: Иосиф Пригожин объяснил, почему детям нужно смотреть нового «Колобка»
Продюсер Пригожин: новый «Колобок» обязателен к просмотру
Создатели фильма «Последний богатырь. Колобок» готовят зрителям сюрприз: режиссер Антон Маслов объявил о планах снять не вторую, а сразу третью часть картины под названием «Колобок — возвращение». По словам постановщика, такое решение было принято после общения с поклонниками на недавней премьере, где зрители интересовались продолжением истории. При этом вокруг проекта не утихают слухи и скандалы: его запрещают к показу из-за «страшного вида главных героев», а некоторые продолжают писать «кляузы» на создателей.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с «Радио 1» заявил, что современный глаз видит совершенно иначе, то есть на кинодействие необходимо смотреть взглядом нового поколения.
«Старая картинка близка нам, людям, которые выросли на этом. А новым людям ремейки освежают картину, название, и всё», — сказал он.
По словам собеседника, многие современные дети даже не знают, что такое «Колобок», потому что классика лежала в углу и «молчала», а сейчас «заговорила».
«Зато сейчас все рассказывают про нового «Колобка». Герои русской сказки должны всё время оживать в новых форматах, в новых идеях, и по-другому никак. У современных фильмов даже другой цветокор», — отметил Пригожин.
Он добавил, что поколению «старой» закалки вряд ли понравится любой вышедший ремейк, потому что, выросши на оригинале, тяжело принимать другие интерпретации.
«Только дураки не дадут разрешения на каверы, ремейки, новые истории. Всему нужна новая жизнь, своеобразная реинкарнация», — заключил музыкальный продюсер.