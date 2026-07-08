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Иосиф Пригожин высказался о защите авторских прав в эпоху искусственного интеллекта

Иосиф Пригожин заявил, что нейросети не должны обучаться на чужом контенте
Иосиф Пригожин (Фото: Instagram* / @prigozhin_iosif)

Иосиф Пригожин выступил против использования произведений авторов для обучения искусственного интеллекта без разрешения правообладателей. Так продюсер прокомментировал законопроект, который позволит создателям контента ограничивать использование своих материалов для развития нейросетей.



В беседе с NEWS.ru Пригожин отметил, что подобные инициативы необходимо обсуждать с представителями индустрии, поскольку речь идёт о защите интеллектуальной собственности и интересов авторов.

По мнению продюсера, использование творческих работ без согласия владельцев ничем не отличается от незаконного пользования чужим имуществом. В качестве примера он привёл аналогию с недвижимостью.

«Представьте, у вас есть квартира, которую вы можете сдать или продать. Вы не можете бесплатно пользоваться чужим жильём», — подчеркнул Пригожин.
Продюсер считает, что те же правила должны действовать и в отношении искусственного интеллекта: если нейросети обучаются на чужих произведениях, это должно происходить только с согласия авторов и на понятных условиях. По его мнению, технологии не должны нарушать права людей, которые создают музыку, тексты, изображения и другой интеллектуальный контент.

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