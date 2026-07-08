Иосиф Пригожин высказался о защите авторских прав в эпоху искусственного интеллекта

08 июля 2026, 13:39

Иосиф Пригожин заявил, что нейросети не должны обучаться на чужом контенте

Иосиф Пригожин (Фото: Instagram* / @prigozhin_iosif)

Иосиф Пригожин выступил против использования произведений авторов для обучения искусственного интеллекта без разрешения правообладателей. Так продюсер прокомментировал законопроект, который позволит создателям контента ограничивать использование своих материалов для развития нейросетей.





В беседе с NEWS.ru Пригожин отметил, что подобные инициативы необходимо обсуждать с представителями индустрии, поскольку речь идёт о защите интеллектуальной собственности и интересов авторов.



По мнению продюсера, использование творческих работ без согласия владельцев ничем не отличается от незаконного пользования чужим имуществом. В качестве примера он привёл аналогию с недвижимостью.





«Представьте, у вас есть квартира, которую вы можете сдать или продать. Вы не можете бесплатно пользоваться чужим жильём», — подчеркнул Пригожин.