Иосиф Пригожин высказался о защите авторских прав в эпоху искусственного интеллекта
Иосиф Пригожин заявил, что нейросети не должны обучаться на чужом контенте
Иосиф Пригожин выступил против использования произведений авторов для обучения искусственного интеллекта без разрешения правообладателей. Так продюсер прокомментировал законопроект, который позволит создателям контента ограничивать использование своих материалов для развития нейросетей.
В беседе с NEWS.ru Пригожин отметил, что подобные инициативы необходимо обсуждать с представителями индустрии, поскольку речь идёт о защите интеллектуальной собственности и интересов авторов.
По мнению продюсера, использование творческих работ без согласия владельцев ничем не отличается от незаконного пользования чужим имуществом. В качестве примера он привёл аналогию с недвижимостью.
«Представьте, у вас есть квартира, которую вы можете сдать или продать. Вы не можете бесплатно пользоваться чужим жильём», — подчеркнул Пригожин.Продюсер считает, что те же правила должны действовать и в отношении искусственного интеллекта: если нейросети обучаются на чужих произведениях, это должно происходить только с согласия авторов и на понятных условиях. По его мнению, технологии не должны нарушать права людей, которые создают музыку, тексты, изображения и другой интеллектуальный контент.