Пригожин не планирует гасить долги сына Валерии

07 августа 2026, 09:45

Валерия и Иосиф Пригожин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что не собирается финансово участвовать в решении проблем пасынка Алексея Шульгина, признанного банкротом.





В беседе с Общественной Службой Новостей Пригожин пояснил, что считает Алексея самостоятельным человеком. По его мнению, взрослые дети должны сами отвечать за решения, в том числе связанные с предпринимательством.





«Он взрослый мужчина, у него своя семья и дети. Бизнес всегда связан с рисками: он может развиваться, закрываться или приводить к банкротству», — отметил продюсер.