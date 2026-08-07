Пригожин не планирует гасить долги сына Валерии
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что не собирается финансово участвовать в решении проблем пасынка Алексея Шульгина, признанного банкротом.
В беседе с Общественной Службой Новостей Пригожин пояснил, что считает Алексея самостоятельным человеком. По его мнению, взрослые дети должны сами отвечать за решения, в том числе связанные с предпринимательством.
«Он взрослый мужчина, у него своя семья и дети. Бизнес всегда связан с рисками: он может развиваться, закрываться или приводить к банкротству», — отметил продюсер.
Пригожин рассказал, что его супруга Валерия придерживается другой позиции. Певица полагает, что родители обязаны поддерживать детей в любой ситуации. Продюсер считает, что постоянная финансовая помощь мешает человеку стать независимым.
После возвращения в Москву Пригожин намерен встретиться с Алексеем Шульгиным. Он готов обсудить ситуацию и поделиться советом, однако закрывать задолженность пасынка не планирует.