Пригожин раскрыл секрет красоты и молодости Валерии

06 июля 2026, 17:20

Пригожин: Валерия не ест мусорную еду и много времени проводит в спортзале

Валерия и Иосиф Пригожин (Фото: Telegram @iosifprigozhin)

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что его супруга, певица Валерия, выглядит как молодая девушка, поскольку соблюдает правильный подход к питанию, рабочему режиму и сну.





В разговоре с Общественной Службой Новостей Пригожин подчеркнул, что Валерия всегда была стройной и красивой. По его словам, знаменитая жена проводит много времени в спортзале, занимается йогой и правильно питается.





«Конечно же, она будет выглядеть как юная девушка. Она и есть юная девушка! Не каждая 20-летняя сможет похвастаться такой фигурой и подтянутым лицом. Она не ест мусорную еду, много времени проводит в зале и работает тоже немало», — отметил продюсер.