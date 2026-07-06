Пригожин раскрыл секрет красоты и молодости Валерии
Пригожин: Валерия не ест мусорную еду и много времени проводит в спортзале
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что его супруга, певица Валерия, выглядит как молодая девушка, поскольку соблюдает правильный подход к питанию, рабочему режиму и сну.
В разговоре с Общественной Службой Новостей Пригожин подчеркнул, что Валерия всегда была стройной и красивой. По его словам, знаменитая жена проводит много времени в спортзале, занимается йогой и правильно питается.
«Конечно же, она будет выглядеть как юная девушка. Она и есть юная девушка! Не каждая 20-летняя сможет похвастаться такой фигурой и подтянутым лицом. Она не ест мусорную еду, много времени проводит в зале и работает тоже немало», — отметил продюсер.
Он добавил, что Валерия занимается своим любимым делом, а это также продлевает молодость. Так, Пригожин признался, что внешний вид супруги вынуждает его следить за собой.