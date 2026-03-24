«Клещевой энцефалит»: Врач рассказала о схемах вакцинации и куда жаловаться на отсутствие доз

24 марта 2026, 12:13

Врач Обласова: вакцинация от клещевого энцефалита требует соблюдения сроков

Фото: iStock/VlarVix

Весна — время планировать вакцинацию от клещевого энцефалита, но многих останавливают мифы о сложных схемах и страхи перед противопоказаниями.





Биолог и эксперт по вакцинопрофилактике Антонина Обласова в беседе с «Радио 1» рассказала, что вакцинация от клещевого энцефалита требует соблюдения сроков, особенно если сезон уже начался. Первичный курс для не привитых ранее людей состоит из двух доз.





«Вы идёте в поликлинику, делаете первую дозу. Через две-четыре недели делаете вторую дозу, и на этом вы завершили первичный курс вакцинации. Если сезон уже на носу, интервал можно сократить вплоть до двух недель. Самый частый вопрос: нужно ли начинать вакцинацию заново, если пропустил очередную дозу? Если человек сделал первую дозу, а вторую не сделал, и прошло уже два года, — не нужно начинать заново, следует просто продолжить с того момента, где остановились. Вводим вторую дозу, и на ближайший год мы будем защищены», — рассказала эксперт.

«Главной проблемой в сезон 2026 года может стать не медотвод, а отсутствие самой вакцины в поликлиниках, хотя по закону (ФЗ № 52) в эндемичных территориях прививка должна предоставляться бесплатно. В таких случаях нужно писать официальное обращение на имя поликлиники, в Минздрав, Роспотребнадзор, что отсутствует вакцина либо отказывают в вакцинации», — поделилась Обласова.