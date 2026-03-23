В Подмосковье зарегистрировали первого в сезоне пострадавшего от укуса клеща

23 марта 2026, 17:43

В Сергиевом Посаде зафиксировали первый случай укуса клеща в 2026 году

В Подмосковье зафиксировали первый в этом сезоне случай укуса клеща. Об этом информирует пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.





Инцидент произошёл в Сергиевом Посаде, где местный житель обратился к медикам после нападения насекомого. Специалисты регионального Минздрава сообщили, что из-за установившейся тёплой погоды клещи пробудились раньше обычного. Это обращение стало первым в весеннем сезоне 2026 года.

«В случае укуса насекомым, не пытайтесь извлечь его самостоятельно — нужно сразу обратиться в ближайший травмпункт»», — отметили в ведомстве.