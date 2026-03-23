В Подмосковье зарегистрировали первого в сезоне пострадавшего от укуса клеща

В Сергиевом Посаде зафиксировали первый случай укуса клеща в 2026 году
В Подмосковье зафиксировали первый в этом сезоне случай укуса клеща. Об этом информирует пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.
Инцидент произошёл в Сергиевом Посаде, где местный житель обратился к медикам после нападения насекомого. Специалисты регионального Минздрава сообщили, что из-за установившейся тёплой погоды клещи пробудились раньше обычного. Это обращение стало первым в весеннем сезоне 2026 года.
«В случае укуса насекомым, не пытайтесь извлечь его самостоятельно — нужно сразу обратиться в ближайший травмпункт»», — отметили в ведомстве.В министерстве добавили, что после извлечения членистоного важно наблюдать за самочувствием несколько дней. Если зуд, покраснение в месте укуса сохраняются, а общее состояние ухудшается, нужно повторно обратиться к врачу.