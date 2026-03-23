Врач Говтва рассказала, как защититься от клещей

В столичном регионе активизировались клещи. Для того, чтобы защититься от их укусов, во время прогулок нужно соблюдать несколько несложных правил. О них рассказала врач общей практики Красногорской больницы Анна Говтва, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.





Главная защита от клещей — это правильная одежда. При этом важно выбирать не только закрытые фасоны, но и более «скользящий» материал.





«Рукава должны быть длинными, манжеты — плотными, брюки лучше заправить в носки, а верхнюю часть одежды — в брюки. Цвет предпочтителен светлый, чтобы легче было заметить клеща. А ткань лучше синтетическая, так как за ворсистые и рыхлые материалы клещу проще зацепиться», — сказала врач.

«Значение имеет и безопасность маршрутов. Например, в парках лучше придерживаться центральных дорожек и избегать зарослей травы, а также влажных мест рядом с водоёмами. На траву не надо садиться и ложиться. Не стоит также нести домой сорванные растения», — отметила Говтва.