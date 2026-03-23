Врач предупредил о смертельной опасности клещей в Центральной России
Врач-реаниматолог Андрей Звонков сообщил, что клещи в Центральной России переносят не только энцефалит, но и болезнь Лайма (боррелиоз).
В беседе с NEWS.ru специалист предупредил: этот недуг способен нанести серьёзный урон здоровью, а в некоторых случаях заражение приводит к летальному исходу.
«В Центральной России, в том числе в Москве и Подмосковье, клещи часто переносят болезнь Лайма, или боррелиоз. Если её вовремя не диагностировать и не вылечить, укус может привести к гибели или инвалидизации. От неё серьёзно поражаются соединительная и нервная ткань», — пояснил врач.Звонков добавил, что от болезни Лайма страдают не только люди, но и животные — мыши, полёвки, кроты и другие. При этом прививок от боррелиоза на сегодняшний день не существует. Эксперт посоветовал после укуса клеща немедленно обращаться в больницу: там насекомое снимут правильно и проверят на наличие инфекций.