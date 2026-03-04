«Клетки-зомби и антиоксиданты»: Стало известно, почему кожа стареет раньше времени и как с этим бороться

04 марта 2026, 16:33

Врач Соломатина: стареющие клетки ведут себя как фальшивые музыканты

Фото: iStock/Ridofranz

Переходный период между зимой и весной — испытание для нашей кожи. Перепады температур, сухость в помещениях и авитаминоз заставляют нас хвататься за кремы.





Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» заявила, что главные проблемы кожи кроются не на поверхности, а глубоко внутри — на клеточном уровне.





«В нашем организме постоянно идут процессы: одни клетки разрушаются, другие приходят на смену. С возрастом процесс ускоряется, и появляются так называемые сенесцентные клетки — стареющие. Они как в оркестре начинают звучать фальшиво. И те музыканты, которые рядом (соседние клетки), начинают фальшивить вместе с ними. Их надо убрать срочненько, уволить», — объяснила она.

«Сейчас есть молекулярные исследования, продукты, которые их убирают. В частности, кверцетин — его много в яблоках и красном луке. Или уролитин А. Самого уролитина в продуктах нет, но если у нас хорошая микробиота (а для нее нужны пищевые волокна и ферментированные продукты). Красный лук, яблоки и клубника — это не просто еда, а инструмент «кадровой чистки» организма», — объяснила врач.