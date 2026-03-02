Раскрыт мощнейший стимулятор мозговой деятельности

02 марта 2026, 18:16

Невролог Чудинская назвала движение мощнейшим стимулятором мозговой деятельности

Фото: iStock/Halfpoint

Движение является мощнейшим стимулятором мозговой деятельности. Об этом сообщила невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская, передает «Лента.ру».