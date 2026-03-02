Раскрыт мощнейший стимулятор мозговой деятельности
Движение является мощнейшим стимулятором мозговой деятельности. Об этом сообщила невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская, передает «Лента.ру».
Врач разъяснила, что регулярные физические упражнения стимулируют сложные нейробиологические процессы, включая увеличение синтеза нейротрофического фактора мозга (BDNF) и улучшение мозгового кровообращения. По ее мнению, последние исследования показывают, что у людей, ведущих активный образ жизни, риск когнитивных нарушений и деменции снижается на 30 процентов.
Физическая активность положительно влияет на память, внимание и скорость обработки информации. Уже после одной тренировки активизируется префронтальная кора, отвечающая за высшие когнитивные функции. Длительные физические упражнения укрепляют нейронные связи, создавая когнитивный резерв. Кроме того, Чудинская отметила, что регулярные легкие нагрузки действуют как естественный антидепрессант.
Эксперт также подчеркнула, что наибольшую пользу для мозга приносят умеренные нагрузки. Однако высокоинтенсивные упражнения могут привести к избыточной выработке кортизола, что временно снижает концентрацию. Интервальные тренировки эффективны, но требуют времени на восстановление, добавила она.
Читайте также: