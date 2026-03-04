Россиянам перечислили города с самыми дешевыми и дорогими яйцами
Эксперты Руспродсоюза назвали города России с самыми низкими и самыми высокими ценами на куриные яйца в начале февраля 2026 года. Соответствующие данные приводит РИА Новости.
Наиболее доступным товар оказался в Дзержинске Нижегородской области, где десяток яиц стоит в среднем 57,3 рубля. Чуть дороже обойдется аналогичная покупка в Кузнецке Пензенской области (59,4 рубля).
Лидерами по максимальной стоимости яиц стали Анадырь на Чукотке (241,6 рубля за десяток) и якутский Олёкминск (213,8 рубля). При этом в Москве средняя розничныая цена составила 118,3 рубля, а в Санкт-Петербурге – 112,9 рубля.
