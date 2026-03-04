Россиянам перечислили города с самыми дешевыми и дорогими яйцами

04 марта 2026, 03:53

РИА Новости: Самые дешевые яйца в начале февраля продавались в Дзержинске и Кузнецке

Фото: iStock/sergeyryzhov

Эксперты Руспродсоюза назвали города России с самыми низкими и самыми высокими ценами на куриные яйца в начале февраля 2026 года. Соответствующие данные приводит РИА Новости.