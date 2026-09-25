«Клубковая фильтрация»: Врач рассказал, есть ли лекарство от поликистоза и почему появляются камни в почках

25 сентября 2026, 13:33

Врач Малхасян: камни в почках возникают из-за нарушения оттока кист

Фото: iStock/stefanamer

Пациенты с хроническими заболеваниями нередко сталкиваются с дилеммой: принимать препарат, который замедляет болезнь, но не избавляет от неё, или отказаться от лечения из-за серьёзных побочных эффектов. Эксперты напоминают, что эффективность терапии — это всегда баланс между пользой и риском.





Врач, уролог-онколог Виген Малхасян в беседе с «Радио 1» заявил, что радикального лекарства от поликистоза почек пока нет, но появилась терапия, способная замедлить рост кист и снижение функции почек.





«Появился лекарственный препарат, который одобрен FDA для лечения именно поликистоза почек. Это антагонист рецепторов вазопрессина, стимулирующий те клетки, которые выстилают кисты изнутри, способствуя их размножению», — объяснил эксперт.

«Отдельная тема — камни в почках. К сожалению, это встречается достаточно часто, и этому есть несколько причин. Во-первых, потому что сама по себе поликистозная почка механически деформирована. Очень часто бывает так, что кисты нарушают отток мочи из почки, что приводит к застою, а это благоприятная среда для формирования камней», — объяснил эксперт.