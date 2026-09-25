Врач рассказал о влиянии острых азиатских блюд на ЖКТ здоровых людей

25 сентября 2026, 12:05

Врач Карпенко: острая азиатская пища не вредит ЖКТ здоровых людей

Фото: iStock/gbh007

Острая пища азиатской кухни сама по себе не повреждает слизистую оболочку желудка у здоровых людей, однако при некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта способна усиливать изжогу, боль и другие неприятные ощущения.





Доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко в беседе с RT рассказал о влиянии острой еды на здоровье и раскрыл, кому всё же следует отказаться от такой пищи.





«У здоровых людей острый перец не вызывает язв и эрозий. Он раздражает болевые рецепторы на слизистой — отсюда ощущение жжения, жара и потоотделения. Но это не означает повреждения ткани», — объяснил специалист.

«Острая еда может усилить изжогу, боль и дискомфорт. Но она не создаёт новые язвы и не «прожигает» стенку желудка», — подчеркнул врач.

«В лабораторных условиях перец действительно подавляет рост некоторых бактерий — например, листерий, стафилококков, сальмонелл. Но чтобы добиться такого эффекта в реальной еде, нужны очень высокие концентрации капсаицина — при обычной готовке и в обычных порциях их нет», — рассказал Карпенко.

«Если рыба или мясо испорчены, даже самый острый перец их не спасёт», — заключил Карпенко.