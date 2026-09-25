Врач рассказал о влиянии острых азиатских блюд на ЖКТ здоровых людей
Врач Карпенко: острая азиатская пища не вредит ЖКТ здоровых людей
Острая пища азиатской кухни сама по себе не повреждает слизистую оболочку желудка у здоровых людей, однако при некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта способна усиливать изжогу, боль и другие неприятные ощущения.
Доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко в беседе с RT рассказал о влиянии острой еды на здоровье и раскрыл, кому всё же следует отказаться от такой пищи.
«У здоровых людей острый перец не вызывает язв и эрозий. Он раздражает болевые рецепторы на слизистой — отсюда ощущение жжения, жара и потоотделения. Но это не означает повреждения ткани», — объяснил специалист.
При этом людям с гастроэзофагеальным рефлюксом, язвенной болезнью, гастритом и синдромом раздражённого кишечника острая еда может доставлять больше дискомфорта. По словам врача, такие блюда способны провоцировать усиление симптомов уже имеющихся заболеваний.
«Острая еда может усилить изжогу, боль и дискомфорт. Но она не создаёт новые язвы и не «прожигает» стенку желудка», — подчеркнул врач.
Карпенко обратил внимание, что причиной неприятных ощущений могут становиться не только острые специи. В блюдах тайской и китайской кухни часто одновременно используются острые, кислые, сладкие и солёные продукты. В частности, уксус, сахар и другие ингредиенты соусов могут раздражать слизистую и способствовать возникновению рефлюкса у людей с чувствительным желудком.
Кроме того, некоторые острые специи обладают антибактериальными свойствами. Однако, как отметил специалист, в обычных порциях пищи концентрации капсаицина недостаточно для выраженного антибактериального эффекта.
«В лабораторных условиях перец действительно подавляет рост некоторых бактерий — например, листерий, стафилококков, сальмонелл. Но чтобы добиться такого эффекта в реальной еде, нужны очень высокие концентрации капсаицина — при обычной готовке и в обычных порциях их нет», — рассказал Карпенко.
Поэтому острые соусы не способны заменить базовые меры пищевой безопасности, включая правильное хранение продуктов, их достаточную термическую обработку и соблюдение гигиенических норм.
«Если рыба или мясо испорчены, даже самый острый перец их не спасёт», — заключил Карпенко.