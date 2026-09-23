Терапевт рассказал о влиянии магнитных бурь на самочувствие

23 сентября 2026, 23:34

Терапевт Новиков: пожилые и беременные сильнее реагируют на магнитные бури

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На сегодняшний день научных доказательств прямой причинно-следственной связи между геомагнитными возмущениями и ухудшением самочувствия человека нет. При этом врачи в клинической практике отмечают увеличение числа обращений с определёнными жалобами в периоды повышенной солнечной активности. Об этом рассказал терапевт «Поликлиника.ру» Александр Новиков.





В беседе с Общественной Службой Новостей специалист отметил, что в такие дни пациенты чаще сообщают о головных болях, учащённом сердцебиении, слабости и состоянии, напоминающем последствия недосыпа. При этом врач подчеркнул, что подобные наблюдения не следует считать подтверждением установленной научной зависимости.



Наиболее внимательно к своему состоянию, как отметил Новиков, рекомендуется относиться пожилым людям, беременным женщинам, пациентам, перенёсшим инфаркт или инсульт, а также людям с гипертонией, нарушениями сердечного ритма и сахарным диабетом. В эту же группу специалист включил пациентов с вегетососудистой дистонией.





«У этих категорий в неблагоприятные дни обостряются основные заболевания, добавляются бессонница, тревожность, раздражительность и перепады настроения. Люди с тревожными расстройствами тоже страдают, но их симптоматика выступает скорее дополнением к основному соматическому фону», — пояснил врач.

«Со временем реакция организма на такие дни станет спокойнее, а может быть, и вовсе исчезнет», — считает специалист.

«Профилактика не бесполезна: она помогает снизить остроту реакции и сделать неблагоприятные дни более управляемыми», — резюмировал Новиков.