Терапевт рассказал о влиянии магнитных бурь на самочувствие
На сегодняшний день научных доказательств прямой причинно-следственной связи между геомагнитными возмущениями и ухудшением самочувствия человека нет. При этом врачи в клинической практике отмечают увеличение числа обращений с определёнными жалобами в периоды повышенной солнечной активности. Об этом рассказал терапевт «Поликлиника.ру» Александр Новиков.
В беседе с Общественной Службой Новостей специалист отметил, что в такие дни пациенты чаще сообщают о головных болях, учащённом сердцебиении, слабости и состоянии, напоминающем последствия недосыпа. При этом врач подчеркнул, что подобные наблюдения не следует считать подтверждением установленной научной зависимости.
Наиболее внимательно к своему состоянию, как отметил Новиков, рекомендуется относиться пожилым людям, беременным женщинам, пациентам, перенёсшим инфаркт или инсульт, а также людям с гипертонией, нарушениями сердечного ритма и сахарным диабетом. В эту же группу специалист включил пациентов с вегетососудистой дистонией.
«У этих категорий в неблагоприятные дни обостряются основные заболевания, добавляются бессонница, тревожность, раздражительность и перепады настроения. Люди с тревожными расстройствами тоже страдают, но их симптоматика выступает скорее дополнением к основному соматическому фону», — пояснил врач.
По словам терапевта, определённые меры могут помочь организму легче переносить периоды повышенной геомагнитной активности. Если человек знает о собственной чувствительности к подобным изменениям, в долгосрочной перспективе он может уделить внимание общему укреплению организма.
Среди таких мер специалист назвал закаливание, регулярную физическую активность и соблюдение режима дня.
«Со временем реакция организма на такие дни станет спокойнее, а может быть, и вовсе исчезнет», — считает специалист.
В периоды недомогания врач рекомендует придерживаться привычного графика сна, употреблять достаточное количество жидкости и сократить потребление кофе, алкоголя и солёной пищи. Физические нагрузки при этом должны оставаться умеренными: подойдут ходьба, плавание, растяжка и дыхательная гимнастика.
Для поддержки нервной системы Новиков также упомянул магний и витамины группы B.
Людям, у которых наблюдаются скачки артериального давления, специалист советует регулярно контролировать показатели с помощью тонометра. При существенных отклонениях необходимо связаться с лечащим врачом, чтобы при необходимости скорректировать терапию.
«Профилактика не бесполезна: она помогает снизить остроту реакции и сделать неблагоприятные дни более управляемыми», — резюмировал Новиков.