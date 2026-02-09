Достижения.рф

«Ключ к успеху»: Садовод развеял главные страхи дачников относительно весенней рассады

Садовод Туманов: время посева для каждого сорта можно рассчитать
Сильные февральские морозы вызвали волну беспокойства у владельцев садовых участков. Насколько они опасны для растений и когда уже можно начинать сеять рассаду?



Председатель Московского Союза садоводов Андрей Туманов в беседе с «Радио 1» заявил, что для здорового сада нынешние морозы не представляют угрозы. Главное — правильная агротехника в предыдущем сезоне и верный подбор сортов.

«У хорошего хозяина морозы никак не повлияют. Нормальное, здоровое дерево для Московской области -35 градусов выдержит», — сказал он.

Однако эксперт предупредил об активности мошенников, которые с помощью фотошопа продают «несуществующие» растения, такие как колоновидные вишни или «малиновые деревья». Говоря о рассаде, Туманов призвал дачников к терпению и расчёту, опровергнув принцип «чем раньше, тем лучше».

«Главное — это хорошую рассаду вырастить. Ключ к успеху — не слепое следование календарю, а расчёт сроков посева для каждого сорта индивидуально», — подчеркнул садовод.

Как правильно рассчитать время посева?

  • Определить дату высадки растений в теплицу или грунт;
  • Узнать период «забега» (выращивания рассады) для вашего сорта — он длиннее у позднеспелых и короче у ранних;
  • Отнять период «забега» от даты высадки — получится оптимальное время посева.

Особое внимание эксперт уделил условиям выращивания: без дополнительной подсветки в феврале-марте качественную рассаду не получить из-за короткого светового дня. Также важно понижать температуру (до 12-15°C), чтобы сеянцы не вытягивались в тёплой квартире.

