«Ключ к успеху»: Садовод развеял главные страхи дачников относительно весенней рассады

09 февраля 2026, 18:21

Садовод Туманов: время посева для каждого сорта можно рассчитать

Фото: iStock/VisualArtStudio

Сильные февральские морозы вызвали волну беспокойства у владельцев садовых участков. Насколько они опасны для растений и когда уже можно начинать сеять рассаду?





Председатель Московского Союза садоводов Андрей Туманов в беседе с «Радио 1» заявил, что для здорового сада нынешние морозы не представляют угрозы. Главное — правильная агротехника в предыдущем сезоне и верный подбор сортов.





«У хорошего хозяина морозы никак не повлияют. Нормальное, здоровое дерево для Московской области -35 градусов выдержит», — сказал он.

«Главное — это хорошую рассаду вырастить. Ключ к успеху — не слепое следование календарю, а расчёт сроков посева для каждого сорта индивидуально», — подчеркнул садовод.

Как правильно рассчитать время посева?