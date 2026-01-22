Россиян предупредили о волне мошенничества против дачников

22 января 2026, 08:20

SBA: мошенники готовят массовые атаки на владельцев загородных участков

Фото: iStock/Zvozdochka

Аферисты готовят массовые атаки на владельцев загородных участков в России. К такому выводу пришли специалисты сервиса Smart Business Alert (SBA) компании ЕСА ПРО, входящей в группу «Кросс технолоджис», передает «Лента.ру».