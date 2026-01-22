Россиян предупредили о волне мошенничества против дачников
Аферисты готовят массовые атаки на владельцев загородных участков в России. К такому выводу пришли специалисты сервиса Smart Business Alert (SBA) компании ЕСА ПРО, входящей в группу «Кросс технолоджис», передает «Лента.ру».
Аналитики выявили выгрузку данных, содержащую информацию примерно о 10 тысячах садоводческих некоммерческих товариществ, что составляет около 9–10% от их общего числа в России. Эксперты считают, что эти сведения могут быть использованы для разработки масштабных мошеннических схем, направленных против дачников.
В базе содержится информация о юридических лицах садоводческих товариществ, включая их названия, адреса, ИНН, контактные телефоны и электронные адреса. Более 90% электронных адресов зарегистрированы на общедоступных почтовых сервисах, что, по мнению специалистов, увеличивает риск их взлома, в том числе через использование паролей, которые могли быть скомпрометированы в ранее утекших базах данных.
Ещё одна угроза заключается в том, что многие из этих электронных адресов не обновляются вовремя. Эксперты указывают, что злоумышленники могут использовать «заброшенные» адреса для своих целей. В поисковых системах они продолжают отображаться как официальные, что создаёт благоприятные условия для мошенничества, включая рассылки, подмену реквизитов и другие виды социальной инженерии.
Руководитель направления аналитики Сергей Трухачев отметил, что злоумышленники выбрали зимний и весенний периоды, особенно время после новогодних праздников, для своих атак. В этот период владельцы дач реже посещают свои участки, что снижает вероятность своевременной проверки информации и повышает эффективность мошеннических действий, маскирующихся под официальные уведомления от садоводческих товариществ.
Эксперты рекомендуют владельцам загородных участков быть бдительными и тщательно проверять все сообщения, даже если они поступают с адресов, которые кажутся легитимными, используя альтернативные способы связи.
