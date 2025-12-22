Новые дома на 108 квартир ввели в эксплуатацию в подмосковном ЖК «Скрылья»

22 декабря 2025, 09:32

В жилом комплексе «Скрылья» в городском округе Серпухов построили новые многоквартирные дома. Министерство жилищной политики Московской области выдало застройщику ООО «Флагман» разрешение на ввод объектов в эксплуатацию.

Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

Общая площадь новых домов превышает 5 400 м². В них разместили 108 квартир — от студий до трёхкомнатных. Везде предусмотрели индивидуальное газовое отопление.Территорию жилого комплекса огородили и благоустроили. Здесь оборудовали детские площадки, спортивный корт, эко-парковку и зону барбекю. Для прогулок проложили пешеходные и велодорожки.ЖК «Скрылья» расположен в одноимённой деревне Серпухова. Проект включает малоэтажные дома, которые вписали в природный ландшафт. Рядом работают детский сад, медицинские учреждения и магазины. Жители могут пользоваться основными социальными и бытовыми услугами рядом с домом.В Подмосковье крупные застройщики — ПИК, «Самолёт», «Гранель», ФСК — продолжают строить комфортные жилые кварталы в рамках комплексного развития территорий вместе с необходимой инфраструктурой.