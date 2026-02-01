01 февраля 2026, 13:54

Октябрина Ганичкина (Фото: Instagram* /@oganichkina)

Телеведущей и писательнице, знакомой телезрителям по передачам «Советы огородникам», «Огород — круглый год» и «Дачные феи», Октябрине Ганичкиной 2 февраля исполняется 77 лет. Она, являясь кандидатом сельскохозяйственных наук и автором более 80 книг, начинала свой путь с работы агрономом в совхозе, а сегодня известна как главная «дачная фея» российского телевидения. Яркая внешность и неизменный энтузиазм сделали её иконой для садоводов-любителей. Однако за фасадом доброжелательной советчицы скрывается жизнь, полная профессиональных противоречий, которые заставляют усомниться в безобидности её «зелёных» советов. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография «дачной феи» Скандалы и спорные советы «народной любимицы» Жизнь в режиме «круглый год»



Биография «дачной феи»

Октябрина Ганичкина (Фото: Instagram* /@oganichkina)

Скандалы и спорные советы «народной любимицы»

Октябрина Ганичкина (Фото: Instagram* /@oganichkina)

«Если муж с женой спит, то они могут даже разбежаться из-за этого папоротника», — заявляет телеведущая.

Жизнь в режиме «круглый год»

Октябрина Ганичкина (Фото: Instagram* /@oganichkina)

«Нет большего счастья, чем видеть плоды и растения, выращенные своими руками», — признаётся она.