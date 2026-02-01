От защиты диссертации об огурцах до папоротников разрушителей семей: как Октябрина Ганичкина стала спорным экспертом в садоводстве?
Телеведущей и писательнице, знакомой телезрителям по передачам «Советы огородникам», «Огород — круглый год» и «Дачные феи», Октябрине Ганичкиной 2 февраля исполняется 77 лет. Она, являясь кандидатом сельскохозяйственных наук и автором более 80 книг, начинала свой путь с работы агрономом в совхозе, а сегодня известна как главная «дачная фея» российского телевидения. Яркая внешность и неизменный энтузиазм сделали её иконой для садоводов-любителей. Однако за фасадом доброжелательной советчицы скрывается жизнь, полная профессиональных противоречий, которые заставляют усомниться в безобидности её «зелёных» советов. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография «дачной феи»Путь Октябрины Алексеевны к телевизионной славе был далеко не прямым. Родившаяся 2 февраля 1949 года и названная в честь Октябрьской революции, она была младшим ребенком в многодетной семье. Её профессиональные интересы изначально лежали в совершенно иной плоскости. В 1966 году Ганичкина поступила на факультет оптики в Новосибирский институт автоматики и электрометрии. Однако судьба распорядилась иначе.
Учась на третьем курсе, будущая телезвезда решилась на резкий поворот и перевелась в Свердловский сельскохозяйственный институт. Уже на последних курсах она совмещала учёбу с работой агрономом в овощеводческом совхозе, а в 1976 году блестяще защитила кандидатскую диссертацию по выращиванию огурцов в теплицах Урала. Этот научный труд стал краеугольным камнем её будущей карьеры.
Практический опыт она накапливала, заведуя тепличным комбинатом в Верх-Нейвинске и работая в Оренбурге. Переломным моментом стал переезд в Москву в 1984 году, где она возглавила тепличный комбинат при заводе ЗИЛ и начала читать популярные лекции в Политехническом музее. Именно её умение просто и доступно говорить о сложных агротехнических процессах привлекло внимание телевизионных продюсеров.
В 1998 году её впервые пригласили в качестве эксперта в программу «Доброе утро» на Первом канале. С этого момента её телевизионная карьера стремительно пошла вверх: передачи «Наш сад», «Огород круглый год», «Лучки-пучки» и её собственная радиопрограмма «Советы огородникам» сделали её лицом российского садоводства. Пиком популярности стал запуск в 2016 году развлекательно-познавательного шоу «Дачные феи» на Первом канале, где она выступала в тандеме с телеведущей Ольгой Платоновой и журналистом Сергеем Ашариным.
Скандалы и спорные советы «народной любимицы»За репутацией доброй феи с грядок скрывается шлейф скандалов и противоречий, которые периодически всплывают в медиа-пространстве. Одним из самых громких событий, связанных с её профессиональным окружением, стала история, раскрытая в 2021 году в программе «Пусть говорят». Речь шла о мошенничестве, жертвой которой стала соведущая Ганичкиной по проекту «Дачные феи» Ольга Платонова. Телеведущую обманул ландшафтный дизайнер, похитивший крупную сумму денег и автомобиль. Этот случай бросил тень и на весь мир «дачных экспертов», поставив под вопрос компетентность и благонадёжность некоторых его представителей.
Однако главные скандалы рождались из её собственных заявлений и рекомендаций, которые часто выходят за рамки агрономии и вторгаются в область суеверий и непроверенных утверждений. Например, в своих выступлениях Октябрина Алексеевна делает смелые заявления о влиянии комнатных растений на личную жизнь. Она утверждает, что орхидеи в спальне вызывают бессонницу, а папоротник, активно поглощающий ночью кислород, может стать причиной супружеских ссор и даже развода.
«Если муж с женой спит, то они могут даже разбежаться из-за этого папоротника», — заявляет телеведущая.
Ещё более категоричны её предостережения относительно азалии: по её словам, белая азалия ведёт к разводу, а красная и вовсе заставит «мужа убежать к другой». Подобные советы, преподносимые с авторитетом учёного, вызывают критику у биологов и скепсис у здравомыслящей аудитории.
Не обходится и без профессиональных разногласий внутри сообщества. Ганичкина известна своей резкой критикой популярных среди дачников практик. Она открыто не доверяет лунным календарям для посадки, считая их модной, но бесполезной тенденцией, и призывает соблюдать традиционные агротехнические сроки. Она ярый противник использования свежего навоза как агрессивного удобрения и использования марганцовки на грядках, указывая на потенциальный вред для растений и человека. Чтобы доказать безопасность рекомендуемых ею органических растворов, она иногда на глазах у публики делает глоток такого удобрения. Этот вызывающий жест, с одной стороны, укрепляет её образ уверенного в своих знаниях эксперта, а с другой — выглядит как опасная бравада, не одобряемая медицинскими специалистами.
Жизнь в режиме «круглый год»Несмотря на возраст, Октябрина Ганичкина сохраняет невероятную активность. Она не ушла с телевидения, а лишь расширила медиапространство своего присутствия. Продолжением успешного шоу «Дачные феи» стала его кулинарная версия — «Дачные феи. Кулинарные истории» на канале «Телекафе». Кроме того, она адаптирует свой опыт для цифрового поколения, ведя популярный YouTube-канал «Жизнь на даче» вместе с Юлией Ягафаровой. Её также регулярно приглашают в качестве эксперта в программы о здоровье, где она щедро делится бытовыми и агрономическими хитростями. Например, она советует хранить в холодильнике натёртый хрен как природный фитонцид, утверждая, что он защищает продукты от порчи.
Литературная деятельность по-прежнему остаётся её главной страстью. Авторский список из почти 80 книг продолжает пополняться свежими изданиями. Особую ценность и радость ей приносит творческое сотрудничество с сыном, Александром Ганичкиным, пошедшим по её стопам. Вместе они не только пишут книги, но и воплощают все идеи на семейном участке.
«Нет большего счастья, чем видеть плоды и растения, выращенные своими руками», — признаётся она.