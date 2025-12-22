Ключевая ставка, безработица, зарплаты: Экономист подвел финансовые итоги РФ и назвал прогнозы на 2026 год

22 декабря 2025, 14:09

Экономист Зубец: высокого темпа экономики в РФ не будет

Фото: iStock/Sakorn Sukkasemsakorn

Высокая ключевая ставка ЦБ и прогнозируемый рост ВВП около 2% — это не кризис, а текущая «норма» для экономики. Такую оценку в беседе с «Радио 1» дал специалист Алексей Зубец, объяснив связь между высокими процентами по кредитам, инвестициями и долгосрочными трендами.





Экономист назвал проблему инвестиционной активности закономерной.





«Это правда жизни, но с другой стороны, нормальная вещь. Это плохо, но вытекает из того, что происходит в стране. Снижение инвестиционной активности — это совершенно обусловленная вещь, нормальная», — сказал он.

«Если завтра ставку понизить, люди пойдут, заберут деньги в банках и принесут их на рынок. И рынок затопит деньгами. Для того, чтобы этого не произошло, Центробанк поддерживает высокую ставку», — пояснил он.

«Состояние экономики в России устойчивое. У нас нет безработицы, растет реальная зарплата. Сегодня 80% населения полностью или в основном довольны своей жизнью. Это главный показатель состоятельности, в том числе экономической политики», — резюмировал он.