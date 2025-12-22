Ключевая ставка, безработица, зарплаты: Экономист подвел финансовые итоги РФ и назвал прогнозы на 2026 год
Экономист Зубец: высокого темпа экономики в РФ не будет
Высокая ключевая ставка ЦБ и прогнозируемый рост ВВП около 2% — это не кризис, а текущая «норма» для экономики. Такую оценку в беседе с «Радио 1» дал специалист Алексей Зубец, объяснив связь между высокими процентами по кредитам, инвестициями и долгосрочными трендами.
Экономист назвал проблему инвестиционной активности закономерной.
«Это правда жизни, но с другой стороны, нормальная вещь. Это плохо, но вытекает из того, что происходит в стране. Снижение инвестиционной активности — это совершенно обусловленная вещь, нормальная», — сказал он.
Зубец объяснил, что Центробанк сдерживает денежную массу, чтобы избежать всплеска инфляции.
«Если завтра ставку понизить, люди пойдут, заберут деньги в банках и принесут их на рынок. И рынок затопит деньгами. Для того, чтобы этого не произошло, Центробанк поддерживает высокую ставку», — пояснил он.
По словам эксперта, рассчитывать на высокие темпы российской экономики, не стоит, потому что нормальный темп развития экономики для России — 1,5−2% в год.
«Состояние экономики в России устойчивое. У нас нет безработицы, растет реальная зарплата. Сегодня 80% населения полностью или в основном довольны своей жизнью. Это главный показатель состоятельности, в том числе экономической политики», — резюмировал он.