В Иране и Йемене спрос на Lada на 50% выше чем в России
Автоваз приступил к экспорту нераспроданных автомобилей Lada на Ближний Восток. Спрос на них в Иране и Йемене примерно на 50% выше, чем в России.
Как сообщает Telegram-канал Mash, в последние дни появились сразу два новых дилера: один уже открылся в Сане — столице Йемена, контролируемой хуситами, второй готовится к запуску в Тегеране.
В Йемене на рынок поступили модели Niva, Vesta и Granta, первая партия — около 50 машин. Продажи сопровождаются рекламой «Русский автомобиль Lada — при их мощности гарантия не нужна», хотя официальная трёхлетняя гарантия предоставляется. Ассортимент планируется расширять.
В Иране открывают концептуальный шоурум в Тегеране, пока только с Vesta. Полноценные продажи начнутся в начале 2026 года.
Выход на Ближний Восток связан с падением спроса на Lada в России и уходом западных брендов с рынка. Для местных покупателей это редкая возможность приобрести новые автомобили с сервисом, для Автоваза — способ реализовать невостребованные машины.
Читайте также: