«Автостат»: в России автомобили подорожают на 5-50 процентов из-за утильсбора
В 2026 году цены на автомобили в России продолжат расти на фоне резкого повышения утилизационного сбора. Такой прогноз приводит «Автостат» со ссылкой на участников рынка.
Глава аналитического агентства Сергей Целиков ожидает, что средняя стоимость легковых автомобилей увеличится примерно на 10%. По его оценке, подорожание будет происходить постепенно — по мере того как автопроизводители и дилеры будут обновлять прайс-листы на отдельные модели.
Коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский считает, что динамика цен в 2026 году окажется неравномерной. Российские автомобили, по его прогнозу, прибавят в цене в среднем 5–10%, тогда как машины, ввозимые из Китая, могут подорожать на 15–20%.
Наиболее резкий рост цен ожидается в сегменте автомобилей ушедших из России брендов, которые поставляются по параллельному импорту. В этом случае удорожание, по оценке эксперта, может достигать 50%, что сделает такие машины самыми быстро дорожающими на рынке.
Читайте также: