«Надежды не оправдались»: Экономист дал прогноз по ключевой ставке до конца года

11 сентября 2026, 18:05

Экономист Чирков: шанс на снижение ключевой ставки до конца года вполне реален

Фото: iStock/jittawit.21

Банк России впервые с весны прошлого года принял решение сохранить ключевую ставку, еще на месяц зафиксировав ее на уровне 14%. До этого десять заседаний подряд регулятор последовательно смягчал денежно-кредитные условия. Следующее заседание Банка России — 23 октября, а прогноз регулятора по средней ставке составляет 13,7–14%.





Экономист, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Максим Чирков в беседе с «Радио 1» заявил, что шанс на снижение до конца года вполне реален.





«С моей точки зрения, шанс вполне реальный, вероятность достаточно большая. Но ожидания сверхбыстрого снижения ставки, как у многих были, не оправдались», — сказал он.

«Многие признаки стабилизации топливного рынка абсолютно очевидны. Это и на оптовых торговых площадках видно, и по оперативности принятия решений, по возобновлению и максимизации производства, импорту. То есть эти все решения поступают очень быстро», — отметил эксперт.

«Но комплекс мер поддержки экономики, он, естественно, очень эффективный, и в этом можно не сомневаться», — подчеркнул Чирков.