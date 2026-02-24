«Ключевые факторы»: Психолог рассказал, как зажечь огонь в браке спустя 10-15 лет

24 февраля 2026, 18:06

Психолог Шамсутдинов: кризис в браке можно преодолеть с помощью разговоров

Фото: iStock/simonapilolla

У многих пар спустя 10-15 лет брака появляются проблемы с пониманием. А некоторые партнеры и вовсе говорят, что раздражают друг друга. Как этого избежать?





Практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов в беседе с «Радио 1» заявил, что брак — это не только союз двух людей, но и сложная система, в которой каждый из партнеров проходит через различные этапы развития и изменения.





«Кризис, возникающий через 10-15 лет совместной жизни, — явление довольно распространенное. Многие пары сталкиваются с тем, что чувства начинают угасать, а раздражение друг другом становится привычным. И это вполне естественно и нормально. 90 процентов семей через это проходят, либо вместе, либо по отдельности. Кризис в браке — это естественный этап, который можно преодолеть при условии желания обоих партнеров работать над отношениями. Открытое общение, уважение и готовность меняться — ключевые факторы для преодоления трудностей», — сказал он.