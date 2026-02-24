«Ключевые факторы»: Психолог рассказал, как зажечь огонь в браке спустя 10-15 лет
Психолог Шамсутдинов: кризис в браке можно преодолеть с помощью разговоров
У многих пар спустя 10-15 лет брака появляются проблемы с пониманием. А некоторые партнеры и вовсе говорят, что раздражают друг друга. Как этого избежать?
Практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов в беседе с «Радио 1» заявил, что брак — это не только союз двух людей, но и сложная система, в которой каждый из партнеров проходит через различные этапы развития и изменения.
«Кризис, возникающий через 10-15 лет совместной жизни, — явление довольно распространенное. Многие пары сталкиваются с тем, что чувства начинают угасать, а раздражение друг другом становится привычным. И это вполне естественно и нормально. 90 процентов семей через это проходят, либо вместе, либо по отдельности. Кризис в браке — это естественный этап, который можно преодолеть при условии желания обоих партнеров работать над отношениями. Открытое общение, уважение и готовность меняться — ключевые факторы для преодоления трудностей», — сказал он.
Как справиться с кризисом самостоятельно:
- Открытое общение: начните с обсуждения своих чувств с партнером. Выразите свои переживания без обвинений и упреков. Используйте «я-сообщения», например: «Я чувствую себя неудовлетворенной, когда…». Это поможет избежать защитной реакции.
- Регулярные «разговоры о чувствах»: установите традицию проводить время наедине друг с другом, чтобы обсуждать не только повседневные дела, но и ваши чувства, желания и потребности. Это поможет укрепить эмоциональную связь.
- Постарайтесь увидеть положительное: вместо того чтобы фокусироваться на недостатках партнера, попробуйте вспомнить те качества, за которые вы его/ее любили. Напоминайте себе о положительных моментах совместной жизни.
- Совместные увлечения: найдите время для совместных хобби или занятий, которые могут вернуть искру в ваши отношения. Это может быть что угодно — от путешествий до занятий спортом или творчества.
- Работа над собой: задумайтесь о том, что вы можете изменить в себе. Иногда наше раздражение на партнера связано с собственными внутренними конфликтами или неудовлетворенностью.
- Уважение личного пространства: позвольте друг другу иметь свои интересы и время наедине. Это поможет избежать чувства подавленности и даст возможность сосредоточиться на себе.
По словам эксперта, если вышеперечисленные методы не работают, то стоит обратиться к специалисту.