Россиянам раскрыли, почему невыгодно брать мартовский отпуск

24 февраля 2026, 03:21

Профессор Финогенова: В марте разница в цене рабочего дня и отпускного будет велика

Фото: iStock/nonnie192

Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова объяснила, почему россиянам невыгодно брать отпуск в марте. Ее слова приводит РИА Новости.





По мнению эксперта, просить отдых в марте не следует из-за разницы в стоимости рабочего и отпускного дня — потери в доходе могут быть значительными. Так, при зарплате 80 тысяч рублей рабочий день в марте оценивается в 3 809,5 рубля, а отпускной — в 2 730 рублей.





«Разрыв составит 1 079,5 рубля, что на 401 рубль меньше, чем, например в феврале (1480,5 рублей)», — пояснила Финогенова.