Россиянам раскрыли, почему невыгодно брать мартовский отпуск
Профессор Финогенова: В марте разница в цене рабочего дня и отпускного будет велика
Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова объяснила, почему россиянам невыгодно брать отпуск в марте. Ее слова приводит РИА Новости.
По мнению эксперта, просить отдых в марте не следует из-за разницы в стоимости рабочего и отпускного дня — потери в доходе могут быть значительными. Так, при зарплате 80 тысяч рублей рабочий день в марте оценивается в 3 809,5 рубля, а отпускной — в 2 730 рублей.
«Разрыв составит 1 079,5 рубля, что на 401 рубль меньше, чем, например в феврале (1480,5 рублей)», — пояснила Финогенова.Для увеличения отпускных выплат специалист рекомендует включать в отпуск выходные дни, поскольку каждый из них оплачивается.
Ранее сообщалось, что в России после трёхдневных выходных, приуроченных ко Дню защитника Отечества, началась короткая рабочая неделя. При этом следующие длинные выходные наступят совсем скоро — почти сразу после начала марта.