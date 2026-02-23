Психолог объяснил скандалы вокруг Регины Тодоренко
Психолог Илья Ахмедов прокомментировал волну критики в адрес телеведущей Регина Тодоренко, возникшую после резонансной истории, связанной с рассказом об отёке Квинке у её знакомого. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По мнению специалиста, в поведении ведущей нет признаков клинического расстройства. Ахмедов считает, что реакции Тодоренко скорее объясняются сочетанием личностной импульсивности и сниженной эмпатической чувствительности, а также искажённой оценкой социальных последствий собственных слов и поступков.
Психолог отметил, что подобные особенности нередко формируются у людей, долго находящихся в условиях постоянного публичного внимания. В такой среде эмоциональные, резкие или провокационные высказывания часто получают сильный отклик аудитории, что со временем может закреплять подобную модель поведения.
