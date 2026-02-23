Психолог объяснил скандалы вокруг Регины Тодоренко

23 февраля 2026, 21:59

Психолог связал поведение Регины Тодоренко с влиянием публичности

Регина Тодоренко (Фото: Instagram* / @reginatodorenko)

Психолог Илья Ахмедов прокомментировал волну критики в адрес телеведущей Регина Тодоренко, возникшую после резонансной истории, связанной с рассказом об отёке Квинке у её знакомого. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».