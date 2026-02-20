Психолог раскрыл, к чему приводит постоянное нахождение рядом с партнером
Психолог Самбурский: Полное отсутствие автономии усиливает конфликты в паре
Совместное пребывание с партнером 24 часа в сутки семь дней в неделю может обернуться потерей индивидуальности. Об этом предупредил клинический психолог Станислав Самбурский.
По его словам, привычка быть рядом с любимым человеком круглосуточно бывает в самом начале отношений. Однако, когда пара уже устоялась, необходимость постоянного совместного пребывания отпадает. Важно сохранять баланс между общими делами и личным пространством.
«Что такое созависимость? Это не про количество времени вместе, а про невозможность быть одному. Если жена пошла к подругам, а партнер чувствует тревогу — это созависимость. Если один хочет побыть наедине с собой, а партнер обижается — та же проблема», — пояснил Самбурский Москве 24.
Он пояснил, что усталость от партнера и желание побыть одному не указывают на то, что любовь прошла. Это является психологической гигиеной, а полное отсутствие автономии усиливает конфликты в паре.
Самбурский добавил, что пары, в которых у обоих есть свои интересы, более устойчивы. Любовь и уют в семье измеряются не количеством совместно проведенного времени, а комфортом, заключил психолог.