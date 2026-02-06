«Ключевое правило»: Нутрициолог рассказала, как правильно вписать спорт в свою жизнь

06 февраля 2026, 11:41

Нутрициолог Макарова: сначала нужно наладить питание и отдых, а дальше — спорт

Фото: iStock/piotr_malczyk

«С понедельника — новая жизнь!» — обещаем мы себе, планируя и новое меню, и походы в зал. Но с чего же начать на самом деле, чтобы не бросить всё через неделю?





Нутрициолог Алла Макарова в беседе с «Радио 1» заявила, что идеальный вариант — действовать одновременно. Однако в реальной жизни такой подход может оказаться слишком сложным.





«Мы приобщаем это к реалиям жизни современного человека. Кроме спорта и питания, в жизни ещё много занятий, и всё поменять в моменте очень сложно. Поэтому начинать можно с чего-то одного», — сказала она.

«Чтобы была энергия, настроение, желания и силы — внутренний ресурс на занятие спортом — мы сначала его себе даём при помощи питания, отдыха, а потом уже добавляем регулярный спорт. Если же вам, наоборот, проще начать с действия, выбирайте приятную активность. Физические нагрузки сами по себе повысят аппетит и естественным образом подтолкнут вас к выбору более полезной и питательной еды. Ключевое правило: не заставлять себя и оценивать свои возможности адекватно», — объяснила нутрициолог.