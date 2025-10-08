Синдром хомячка: Нутрициолог рассказала, как наши привычки провоцируют воспаление в организме

08 октября 2025, 18:34

Нутрицолог Панова: постоянные перекусы разрушают организм

Фото: iStock/Daisy-Daisy

Бесконечные перекусы, чай с конфеткой и стресс, который хочется «заесть» — эти безобидные на первый взгляд привычки создают в организме постоянный очаг воспаления. Как разорвать порочный круг и помочь своему здоровью?





Нутрициолог, президент Союза «Здоровье наших детей» Ольга Панова в беседе с «Радио 1» заявила, что пищевые привычки, разрушающие организм, можно назвать «синдромом хомячка».





«Мы очень часто путаем одну вещь: хотим пить, а вместо этого начинаем есть. И, получается, что мы много едим. Это и есть «синдром хомячка», потому что челюсть работает беспрестанно. А если пьете чай или кофе, то что-то обязательно идет вприкуску», — сказала она.

«Кофе и чай — это приём пищи, даже если вы не кладете туда сахар. Это большая нагрузка на поджелудочную железу, которая чаще всего и воспаляется», — предупредила нутрициолог.

«В рационе должно быть всегда много овощей и общий баланс, который как раз работает против различного рода воспалений», — заключила специалист.