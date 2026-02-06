«Замочить на 6 часов»: Стало известно, как сделать орехи еще полезнее

06 февраля 2026, 10:36

Диетолог Писарева: Орехи могут защитить от деменции

Фото: iStock/Yingko

Орехи становятся более полезными для организма после шестичасового замачивания, кроме того, они являются профилактикой возникновения деменции. Об этом рассказала диетолог Ирина Писарева.





По словам эксперта, орехи являются источником большого количества витаминов, микроэлементов и полиненасыщенных жирных кислот. Так, для профилактики деменции достаточно употреблять порядка 25–35 граммов орехов ежедневно.





«Употребление орехов на регулярной основе помогает снизить стресс и нервное напряжение, что будет профилактикой нервных срывов. Орехи должны быть несолеными, необжаренными и тщательно промытыми», — отметила Писарева в разговоре с «Вечерней Москвой».