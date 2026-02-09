«Когнитивные нарушения»: Диетолог объяснила, как избавиться от привычки досаливать пищу

09 февраля 2026, 14:15

Диетолог Королева: соль можно заменить на специи и травы

Фото: iStock/Motortion

Вы всегда досаливаете еду, даже не попробовав её? Колбаса и сыр кажутся пресными? Причина, скорее всего, не в болезни, а во вкусовой привычке, которая медленно вредит вашему здоровью.





Специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» напомнила, что соль жизненно необходима, но её избыток — тихий вредитель, провоцирующий риск когнитивных нарушений и с проблемами фигуры.





«Человек уже адаптировался к гиперсолёным продуктам, и его рецепторам не хватает солевых ощущений», — объяснила она.

Как взять ситуацию под контроль?