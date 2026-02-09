Достижения.рф

«Когнитивные нарушения»: Диетолог объяснила, как избавиться от привычки досаливать пищу

Диетолог Королева: соль можно заменить на специи и травы
Фото: iStock/Motortion

Вы всегда досаливаете еду, даже не попробовав её? Колбаса и сыр кажутся пресными? Причина, скорее всего, не в болезни, а во вкусовой привычке, которая медленно вредит вашему здоровью.



Специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» напомнила, что соль жизненно необходима, но её избыток — тихий вредитель, провоцирующий риск когнитивных нарушений и с проблемами фигуры.

«Человек уже адаптировался к гиперсолёным продуктам, и его рецепторам не хватает солевых ощущений», — объяснила она.

Как взять ситуацию под контроль?


  • Знать норму: для здорового человека — это не более чем две-три небольшие щепоточки в день;
  • Читать этикетки: выбирать продукты с низким содержанием натрия — не более чем 100 —140 мг на порцию;
  • Готовить с умом: меньше солить при готовке, больше использовать травы, перец, лимон.

Королева добавила, что в жаркую погоду или при активных тренировках, когда мы много потеем, соль, наоборот, нужно добавлять в рацион, чтобы избежать нарушения водно-солевого баланса.

Анастасия Панченко

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0