«Когнитивные нарушения»: Диетолог объяснила, как избавиться от привычки досаливать пищу
Диетолог Королева: соль можно заменить на специи и травы
Вы всегда досаливаете еду, даже не попробовав её? Колбаса и сыр кажутся пресными? Причина, скорее всего, не в болезни, а во вкусовой привычке, которая медленно вредит вашему здоровью.
Специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» напомнила, что соль жизненно необходима, но её избыток — тихий вредитель, провоцирующий риск когнитивных нарушений и с проблемами фигуры.
«Человек уже адаптировался к гиперсолёным продуктам, и его рецепторам не хватает солевых ощущений», — объяснила она.
Как взять ситуацию под контроль?
- Знать норму: для здорового человека — это не более чем две-три небольшие щепоточки в день;
- Читать этикетки: выбирать продукты с низким содержанием натрия — не более чем 100 —140 мг на порцию;
- Готовить с умом: меньше солить при готовке, больше использовать травы, перец, лимон.
Королева добавила, что в жаркую погоду или при активных тренировках, когда мы много потеем, соль, наоборот, нужно добавлять в рацион, чтобы избежать нарушения водно-солевого баланса.