«Строго индивидуально»: Нутрициолог развеял миф о частоте питания для спортсменов-любителей

05 февраля 2026, 11:09

Нутрициолог Макарова: человеку хватает трех полноценных приемов пищи

Фото: Istock/Akacin Phonsawat

Один из самых популярных вопросов у тех, кто совмещает спорт и ЗОЖ: сколько раз в день нужно есть? Кто-то клянётся в эффективности трёхразового питания, кто-то — пятиразового. Кому верить?





Нутрициолог Алла Макарова в беседе с «Радио 1» призвала забыть о догмах и прислушаться к себе, потому что универсальной формулы не существует.





«Режим питания нужно подбирать строго индивидуально, учитывая исходные данные человека. Нужно смотреть, есть ли заболевания, какие начальный вес и питание. Нельзя резко перестраивать питание. Поэтому нельзя сказать три раза в день или пять следует принимать пищу», — сказала она.

«Объём порции — 450–500 грамм. Если это полноценная порция с достаточным количеством белка, углеводов и жира, можно спокойно наесться на 4–5 часов. Такой режим удобен: не нужно носить с собой контейнеры и постоянно думать о перекусах. Однако если большие промежутки между едой вызывают дискомфорт, режим нужно корректировать», — отметила Макарова.