Диетолог рассказала, кому нельзя есть блины на Масленицу
Диетолог Русакова: 1-2 блина в день — безопасная норма для здорового человека
К Масленице, которая начнётся 16 февраля, традиционно готовят блины. Диетолог Дарья Русакова рассказала, кому стоит ограничить это блюдо и как сделать его полезнее.
В беседе с URA.RU Русакова отметила, что здоровому человеку можно съедать 1-2 блина в день в рамках общего рациона. Диетолог заявила, что от блинов стоит отказаться или строго ограничить их при избыточном весе, ожирении, диабете, болезнях желудка и сердца.
«Особенно вредны блины с жирными мясными начинками, которые содержат большое количество холестерина», — подчеркнула врач.По словам Русаковой, чтобы сделать блюдо полезнее, можно использовать нежирное молоко, добавить овсяную или гречневую муку, готовить тесто без сахара и жарить на антипригарной сковороде. Для начинки лучше выбирать свежие фрукты, ягоды или нежирный йогурт. Врач отметила, что блины рекомендуют есть на завтрак или обед.