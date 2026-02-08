Диетолог рассказала, кому нельзя есть блины на Масленицу

08 февраля 2026, 19:12

Диетолог Русакова: 1-2 блина в день — безопасная норма для здорового человека

К Масленице, которая начнётся 16 февраля, традиционно готовят блины. Диетолог Дарья Русакова рассказала, кому стоит ограничить это блюдо и как сделать его полезнее.





В беседе с URA.RU Русакова отметила, что здоровому человеку можно съедать 1-2 блина в день в рамках общего рациона. Диетолог заявила, что от блинов стоит отказаться или строго ограничить их при избыточном весе, ожирении, диабете, болезнях желудка и сердца.

«Особенно вредны блины с жирными мясными начинками, которые содержат большое количество холестерина», — подчеркнула врач.