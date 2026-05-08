«Кола без сахара vs обычная»: Диетолог рассказал, правда ли Zero полезнее

Диетолог Бобровский: Колу Zero трудно назвать полезной

Сегодня кока-кола считается самым желанным напитком среди детей и взрослых. Она появилась 8 мая, благодаря лабораторным опытам Джона Пембертона. Сейчас многие предпочитают выбирать напиток без сахара — «Zero», думая, что он полезнее. Правда ли это?





Врач-диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» заявил, что утверждение о пользе кока-колы без сахара в сравнении с обычной — это не миф.





«Это на самом деле так, подтверждено в многочисленных серьёзных, авторитетных научных исследованиях. В обычной банке газировки содержится 30–35 граммов сахара — больше, чем допустимая дневная норма для взрослого. Кола Zero не даёт скачка глюкозы и не содержит калорий, что делает её привлекательной для худеющих», — сказал он.

«Zero действительно менее вредна, но называть её полезной — преувеличение. В ней все равно есть кофеин и кислотность в составе, а еще подсластители, которые многие считают очень опасными», — отметил Бобровский.