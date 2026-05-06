Достижения.рф

Диетолог рассказал, можно ли запивать шашлык алкоголем

Диетолог Поляков: Вино к шашлыку лучше разбавлять водой
Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков рассказал, можно ли запивать шашлык алкоголем. Об этом пишет aif.ru.



Алкоголь не является полезным продуктом, однако, если вы всё же хотите его употребить, можно выбрать вино и совместить его с шашлыком, предложил Поляков. Для уменьшения негативного воздействия спиртного он рекомендовал разбавлять вино водой, следуя примеру древних греков.

Врач отметил, что допустимо сочетать шашлык с крепким алкоголем, таким как водка, самогон или текила, но только в небольших количествах. Поляков напомнил, что за один раз без вреда для здоровья можно съесть примерно 150 граммов шашлыка. Он также рекомендовал употреблять жареное мясо вместе с овощами и зеленью. Кроме того, врач посоветовал мариновать шашлык самостоятельно, а не покупать его готовым.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0