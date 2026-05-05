Диетолог назвала напитки, которые лучше всего сочетаются с шашлыком

05 мая 2026, 18:37

Диетолог Мухина: С шашлыком лучше всего употреблять кислые фруктовые соки

Шашлыки не являются полезным блюдом, поэтому важно выбирать напитки, которые помогут легче переварить мясо. Об этом рассказала врач-диетолог Марият Мухина.





По ее словам, шашлыки лучше всего употреблять с кислыми соками, например гранатовым или яблочным. Эти напитки помогут организму лучше усвоить железо из мяса. Диетолог добавила, что алкогольные напитки стимулируют аппетит и из-за этого можно переесть.





«Надо помнить, что крепкий алкоголь допустим из расчета 1 мл на 1 кг веса человека. То есть если человек весит 100 кг, то ему можно только 100 мл. Дальше у нас включаются ненужные процессы. Может ухудшиться работа ЖКТ, а впоследствии могут быть головные боли и отравление», — предупредила Мухина в разговоре с RT.