Диетолог развеял три главных мифа о любимом газированном напитке

11 мая 2026, 10:53

Диетолог Бобровский: заявления о кока-коле являются просто легендами

Фото: iStock/champpixs

«Кока-Кола растворяет мясо за ночь», «очищает унитаз лучше химии», «вызывает камни в почках» — в интернете тысячи разных страшилок. Что из этого является правдой?





Врач-диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» объяснил, что многое из распространенного в сети — миф.





«Один из самых живучих мифов гласит, что кола способна за ночь растворить зуб или кусок мяса. Это неправда. С мифом о чистке ржавчины и налёта ситуация интереснее. Действительно, благодаря высокой кислотности напиток может дать слабый очищающий эффект, но он сильно преувеличен. Любая более кислотная жидкость дала бы похожий эффект. Но специальные средства работают намного, намного лучше», — сказал он.

«На сегодняшний день не доказана связь между газировкой и почечными камнями. Это все не более, чем городские легенды», — резюмировал Бобровский.