Ожоги и онкология: врач Сысоева предупредила об опасности жидкости для розжига

08 мая 2026, 14:17

При приготовлении шашлыков люди нередко используют жидкость для розжига, однако из-за опасного состава это средство может причинить серьёзный вред здоровью. Об этом предупредила исполняющая обязанности завотделением медицинской профилактики Красногорской больницы Екатерина Сысоева, сообщает Минздрав





В жидкости для розжига входят нефтепродукты — бензин, керосин и пр. При попадании на кожу они приводят к химическому ожогу.





«Степень ожога может быть разной — от лёгкой до самой тяжёлой. Контакт с химикатами вызывает покраснение, жжение, пузыри, а в некоторых случаях — даже некроз тканей», — сказала врач.

«В результате термической обработки углеводороды образуют токсичные соединения: акролеин, бензапирен и другие летучие органические вещества. Риск попадания этих канцерогенов в организм резко возрастает», — предупредила Сысоева.