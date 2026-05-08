Ожоги и онкология: врач Сысоева предупредила об опасности жидкости для розжига
При приготовлении шашлыков люди нередко используют жидкость для розжига, однако из-за опасного состава это средство может причинить серьёзный вред здоровью. Об этом предупредила исполняющая обязанности завотделением медицинской профилактики Красногорской больницы Екатерина Сысоева, сообщает Минздрав
В жидкости для розжига входят нефтепродукты — бензин, керосин и пр. При попадании на кожу они приводят к химическому ожогу.
«Степень ожога может быть разной — от лёгкой до самой тяжёлой. Контакт с химикатами вызывает покраснение, жжение, пузыри, а в некоторых случаях — даже некроз тканей», — сказала врач.Значительный вред эта жидкость может также принести, если попадёт на готовящиеся продукты и из-за этого не сгорит полностью.
«В результате термической обработки углеводороды образуют токсичные соединения: акролеин, бензапирен и другие летучие органические вещества. Риск попадания этих канцерогенов в организм резко возрастает», — предупредила Сысоева.Она посоветовала никогда не подливать жидкость на уже горящие угли, а также всегда дожидаться, когда они полностью прогорят, чтобы химия испарилась.