«Колено стреляет»: Врач перечислил скрытые угрозы, о которых молчат спортсмены

01 июля 2026, 17:33

Врач Беляков: колени не могут стрелять из-за усталости

Фото: Istock/gorodenkoff

Боль в колене — это не всегда артроз и возраст. Молодые, активные пациенты всё чаще приходят к ортопедам с проблемами, о которых они даже не подозревали. Жировая подушка Гафа, медиопателлярная складка, болезнь Кённига — эти диагнозы ставят танцорам, бегунам и любителям фитнеса.





Врач-травматолог, ортопед Дмитрий Беляков в беседе с «Радио 1» объяснил, какие «ловушки» подстерегают молодые суставы и почему МРТ здесь важнее рентгена.







«Связочный аппарат — это и дар, и проклятие. Когда пациенты показывают друзьям, как садятся на шпагат, я предупреждаю: обратная сторона — это то, что связки не держат сустав. Возникает нарушение биомеханики, и природа перестаёт работать правильно», — сказал он.

«На ранних стадиях это видит только МРТ, а на четвёртой — уже и рентген. Но тогда лечить сложно: хрящ размягчается, выпячивается и отрывается, как штукатурка. У спортсменов и танцоров часто страдает жировая подушка под надколенником — тела Гафа. Она ущемляется, разрастается и начинает болеть в переднем отделе. Или медиопателлярная складка — плотная соединительная ткань, которая режет мыщелок бедра. Её лечат только оперативно: отсекают через артроскопию, и боль уходит», — объяснил Беляков.

«Чем раньше найдёте проблему, тем выше шанс обойтись малоинвазивной операцией, а не заменой сустава», — резюмировал собеседник.