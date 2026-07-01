Красногорские врачи вытащили из пищевода пациента металлическую крышку

01 июля 2026, 15:02

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Мужчина случайно проглотил металлическую крышку от бутылки с газировкой. Опасный предмет удалили из пищевода врачи Красногорской больницы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Пациент рассказал, что пил лимонад из чашки и не заметил, что дочь, играя, кинула туда крышку. Инородное тело представляло смертельную угрозу, так как могло повредить стенку пищевода и вызвать кровотечение и воспаление. Был также риск, что предмет переместится и перекроет дыхательные пути.





«Крышку извлекли с помощью специальных эндоскопических щипцов. Благодаря профессионализму и слаженной работе медиков операция заняла всего несколько минут», — рассказала заведующая эндоскопическим отделением Красногорской больницы Юлия Шашкова.