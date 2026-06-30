«Ничего экстремального»: Врач дала спасательные советы для горожан в летний зной

30 июня 2026, 16:42

Кардиолог Глезер: летом нужно чаще ходить в душ и есть овощи с фруктами

Фото: iStock/demaerre

Работающие люди и пенсионеры на дачах ежедневно рискуют здоровьем, выходя на улицу в пик жары.





Главный внештатный кардиолог Московской области Мария Глезер в беседе с «Радио 1» заявила, в период жаркой погоды нужно кардинально пересмотреть распорядок дня, а также отдельное внимание обратить на «белый яд» — соль.





«Не надо выходить на улицу в самую жару. Если вынуждены — закрывайте голову, одевайте легкую хлопчатобумажную одежду. Не надо чрезмерной физической нагрузки, замедлите темп. Очень хорошо действует душ. Можно несколько раз в день. Но надо ничего экстремального», — сказала она.

«Чрезмерное ограничение соли, особенно в связи с тем, что люди сильно потеют, может привести к избыточному выведению натрия. Тогда его надо немножко добавить. Если низкое давление, можно где-то что-то подсолить. Универсальным правилом для всех является увеличение в рационе продуктов с калием — овощей и фруктов», — объяснила Глезер.