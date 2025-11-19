«Коллективное взросление»: Психолог объяснила, почему меркантильность может быть полезна
В современном мире все чаще можно услышать жалобы на меркантильность в отношениях. Списки требований к партнеру, расчет бюджета на первом свидании, вопросы «кто сколько вкладывает» — все это кажется далеким от романтики. Но так ли однозначно это явление? Где заканчивается потребительское отношение и начинается здравый смысл, продиктованный суровой реальностью?
Семейный психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что когда у каждого есть много «должен», и на свидание мы приходим уже с каким-то списком — это, действительно, кажется потребительским. Однако у этой медали есть и другая, более глубокая сторона — желание женщины видеть в мужчине опору и защитника уходит корнями в инстинкты.
«В первую очередь это естественная, инстинктивная потребность. Желание женщины быть защищенной, обеспеченной, особенно во время декрета. Наше общество сегодня расколото на два лагеря. С одной стороны — традиционная модель, где мужчина — добытчик. С другой — партнерские отношения, где вскрываются новые противоречия: мужчина удивляется, сколько женщина на себя тратит, и начинает ее в чем-то ущемлять, а она хочет жизни лучше, а не хуже», — сказала она.
По ее словам, парадокс в том, что самые стабильные союзы в сегодняшнее время — это зачастую те, где финансовый вопрос не стоит во главе угла, когда люди находятся на одинаковых материальных уровнях, одинаково могут зарабатывать и поддерживать друг друга.
«Почему же это работает? Все просто: исчезает почва для потребительства. Женщина начинает смотреть не как на источник решения всех своих проблем, а как на человека. В таких отношениях оба партнера обретают невероятную свободу и уверенность. Мужчина уверен, что его партнерша — это не материальная обуза, а равноценный партнер. Они знают, что могут позволить себе быть слабыми: заболеть, уволиться, — и это не станет катастрофой», — объяснила Сальникова.
Она отметила, что грустная статистика разводов — суровая реальность, которая заставляет женщин быть предусмотрительными. И то, что со стороны кажется меркантильностью, часто оказывается трезвым расчетом, рожденным желанием построить не потребительские, а настоящие, человеческие отношения.
«Возможно, дело не в меркантильности, а в нашем коллективном взрослении и поиске настоящего партнерства, где два сильных человека выбирают быть вместе не из нужды, а по зову сердца», — резюмировала психолог.