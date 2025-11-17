«Это не про акробатику»: Психолог рассказал, как сделать интимную жизнь живой и безопасной
Психолог Лиор: с партнёром важно говорить о своих желаниях и дискомфорте в сексе
Идеальный секс — не про акробатику в постели, а скорее про согласие, тепло, а также бережность к себе и партнёру, рассказал психолог Марсель Лиор.
По его словам, важно откровенно говорить с партнёром о своих желаниях, страхах и дискомфорте, можно даже обменяться друг с другом короткими списками пожеланий в постели: «хочу/иногда/нет».
«Идеальный секс — это не только про действия, но и про настроение. Подключите пять органов чувств: мягкий свет, любимый аромат, постельное белье с приятной фактурой, вода на тумбочке, любимый плейлист для двоих. Чем безопаснее и уютнее фон, тем свободнее тело», — отметил Лиор в беседе с Life.ru.
Он посоветовал чётко обозначить личные границы, проговорив с партнёром три уровня согласия: «Да и хочу», «Да, если…» и «Нет». Отвлечься от внутренних переживаний можно с помощью «быстрого якоря». Для этого надо почувствовать стопы, три точки опоры тела, температуру воздуха на коже.
Для укрепления эмоциональной связи Лиор призвал после близости практиковать aftercare, время для обсуждения ощущений, а также воздержаться от экстремальных экспериментов. Лучше добавлять по 2% новизны, например, время, новый аромат или музыку. Кроме того, полезно заранее договориться о стоп-слове.