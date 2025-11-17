«Это не про акробатику»: Психолог рассказал, как сделать интимную жизнь живой и безопасной

17 ноября 2025, 12:59

Психолог Лиор: с партнёром важно говорить о своих желаниях и дискомфорте в сексе

Фото: iStock/proud_natalia

Идеальный секс — не про акробатику в постели, а скорее про согласие, тепло, а также бережность к себе и партнёру, рассказал психолог Марсель Лиор.





По его словам, важно откровенно говорить с партнёром о своих желаниях, страхах и дискомфорте, можно даже обменяться друг с другом короткими списками пожеланий в постели: «хочу/иногда/нет».





«Идеальный секс — это не только про действия, но и про настроение. Подключите пять органов чувств: мягкий свет, любимый аромат, постельное белье с приятной фактурой, вода на тумбочке, любимый плейлист для двоих. Чем безопаснее и уютнее фон, тем свободнее тело», — отметил Лиор в беседе с Life.ru.