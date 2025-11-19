Психолог раскрыл, откуда берётся низкая самооценка

19 ноября 2025, 17:37

Психолог Лунюшин: Низкая самооценка формируется в детстве

Фото: iStock/triocean

Самооценка заключается в способности адекватно оценивать свои сильные и слабые стороны и черты характера. Об этом рассказал психолог, эксперт в области НЛП, гипнотерапии и когнитивно-поведенческой терапии Сергей Лунюшин.





Он пояснил, что самооценка начинает формироваться ещё в детстве. Когда ребёнок ощущает поддержку, любовь, заботу и признание со стороны родителей, он вырастет с адекватной самооценкой и сможет легко справляться с жизненными трудностями. Однако, если малыша унижают, смеются над ним и критикуют, то у него формируется низкая самооценка.



«Низкую самооценку нельзя просто так поднять — это требует глубокого внутреннего и психологического трансформирования. Необходима долгосрочная работа по развитию самопринятия, изменению мышления и отношения к миру», — отметил Лунюшин в беседе с RuNews24.ru.