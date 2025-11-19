Россиянам рассказали, как справиться с упадком сил в осенний период

19 ноября 2025, 17:08

Психотерапевт Славнова: в межсезонье повышается тревожность

Фото: iStock/PIKSEL

Уменьшение светового дня приводит к уменьшению выработки мелатонина и серотонина, отвечающих за настроение и регуляцию сна. Об этом предупредила психотерапевт клиники «К+31» Алина Славнова.





В межсезонье, по её словам, часто снижается активность, увеличивается утомляемость, нарушается работоспособность, а также усиливаются раздражительность и тревожность.





«Сезонные изменения чаще всего сопровождаются и изменениями в привычном режиме жизни: люди меньше времени проводят на свежем воздухе, уменьшается физическая активность, меняется рацион питания. Все это в совокупности влияет на снижение адаптационных способностей организма», — пояснила Славнова в беседе с «Вечерней Москвой».

«Обычная усталость лечится с помощью отдыха. Как только человек отдохнёт, даст себе перерыв, возможность отлежаться на выходных, его телесные ресурсы восполнятся», — уточнила эксперт.