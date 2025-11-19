Достижения.рф

Россиянам рассказали, как справиться с упадком сил в осенний период

Психотерапевт Славнова: в межсезонье повышается тревожность
Уменьшение светового дня приводит к уменьшению выработки мелатонина и серотонина, отвечающих за настроение и регуляцию сна. Об этом предупредила психотерапевт клиники «К+31» Алина Славнова.



В межсезонье, по её словам, часто снижается активность, увеличивается утомляемость, нарушается работоспособность, а также усиливаются раздражительность и тревожность.

«Сезонные изменения чаще всего сопровождаются и изменениями в привычном режиме жизни: люди меньше времени проводят на свежем воздухе, уменьшается физическая активность, меняется рацион питания. Все это в совокупности влияет на снижение адаптационных способностей организма», — пояснила Славнова в беседе с «Вечерней Москвой».

Она порекомендовала в периоды межсезонья соблюдать режим сна, сбалансированно питаться и не забывать про физическую активность.

В свою очередь психолог Анна Девятка в беседе с RT отметила, что важно отличать хроническую усталость от обычной.

«Обычная усталость лечится с помощью отдыха. Как только человек отдохнёт, даст себе перерыв, возможность отлежаться на выходных, его телесные ресурсы восполнятся», — уточнила эксперт.

Однако при хронической усталости возникает ощущение пустоты внутри, забывчивость, ухудшается фокусировка, человек зацикливается на негативных мыслях. Кроме того, могут появиться неприятные ощущения в груди, мышцах, животе.

В этом случае необходимо наладить режим сна, научиться расслабляться с помощью массажа или йоги. В более тяжелых случаях Девятка посоветовала обратиться к неврологу или психиатру.
