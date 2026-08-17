17 августа 2026, 15:25

Фото: iStock/Helin Loik-Tomson

Комнатные растения делают дом уютнее, очищают пространство от визуальной пустоты и помогают создать приятную атмосферу. Но даже неприхотливый цветок нуждается во внимании. Владельцу важно выбрать подходящее место, вовремя поливать растение, следить за состоянием листьев и не забывать о пересадке. Ошибки в уходе могут привести к пожелтению листвы, загниванию корней и остановке роста. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание С чего начать уход за комнатными растениями Как выбрать место для комнатного цветка Как правильно поливать комнатные растения Как понять, что растению не хватает воды Признаки перелива комнатного растения Зачем комнатным цветам нужен дренаж Какая почва подходит для домашних растений Когда нужно пересаживать комнатное растение Как выбрать горшок для комнатного растения Нужна ли комнатным растениям подкормка Как ухаживать за листьями комнатных растений Какая влажность воздуха нужна цветам в квартире Почему листья желтеют и сохнут Как защитить домашние цветы от вредителей Нужно ли поворачивать горшок к свету Как ухаживать за растениями во время отпуска Уход за комнатными растениями зимой Главные правила ухода за комнатными растениями

С чего начать уход за комнатными растениями

Как выбрать место для комнатного цветка

Фото: iStock/Dima Berlin

Как правильно поливать комнатные растения

Как понять, что растению не хватает воды

Признаки перелива комнатного растения

Зачем комнатным цветам нужен дренаж

Какая почва подходит для домашних растений

Фото: iStock/VvoeVale

Когда нужно пересаживать комнатное растение

Как выбрать горшок для комнатного растения

Нужна ли комнатным растениям подкормка

Фото: iStock/Александр Довянский

Как ухаживать за листьями комнатных растений

Какая влажность воздуха нужна цветам в квартире

Почему листья желтеют и сохнут

Фото: iStock/AnSyvanych

Как защитить домашние цветы от вредителей

Нужно ли поворачивать горшок к свету

Как ухаживать за растениями во время отпуска

Фото: iStock/Tatiana Dyuvbanova

Уход за комнатными растениями зимой

Главные правила ухода за комнатными растениями