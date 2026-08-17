Строительная готовность детсада в ЖК «Видный берег 2» достигла 40%

17 августа 2026, 13:58

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Детский сад, рассчитанный на 325 воспитанников, строят в составе жилого комплекса «Видный берег 2» на территории Ленинского округа. В настоящее время строительная готовность объекта достигла 40%. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.





Здание будет трёхэтажным, его общая площадь составит семь с половиной тысяч квадратных метров. Там разместят помещения для групп со своими игровыми, спальнями, буфетными, санузлами и раздевалками, музыкальный и физкультурный залы, кружковые, кабинеты логопеда и психолога, медпункт и пищеблок полного цикла.





«На объекте завершены основные работы на подземном уровне: разработан котлован, построен фундамент и конструкции подземной части здания. Сейчас ведется строительство надземных этажей и прокладка наружных инженерных коммуникаций», — говорится в сообщении.