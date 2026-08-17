«Петровакс Фарм» осенью откроет новый биотехнологический корпус
Подмосковная фармацевтическая компания «Петровакс Фарм» построила корпус биотехнологического опытно-промышленного производства на территории предприятия в Подольске. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Объект планируют ввести в эксплуатацию осенью этого года. На новой площадке будут синтезировать фармацевтические субстанции и выпускать генно-инженерные лекарства. Инвестиции в проект составляют два миллиарда рублей.
«Расширение производственной базы позволит компании нарастить выпуск отечественных биотехнологических препаратов, увеличить уровень локализации производства инновационных лекарств на территории Подмосковья. Так, до конца года компания планирует вывести на российский рынок несколько инновационных противоопухолевых препаратов», – сказали в пресс-службе.
«Петровакс Фарм» также реализует проект по локализации полного цикла производства четырёхвалентной вакцины против менингококковой инфекции. Получить регистрационное удостоверение на препарат компания рассчитывает до конца лета. После этого стартует его промышленный выпуск.
«Петровакс Фарм» разрабатывает и производит препараты для лечения инфекционных, орфанных и онкологических заболеваний. Компания расширяет производственные мощности и развивает инновационные разработки.