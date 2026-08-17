«Петровакс Фарм» осенью откроет новый биотехнологический корпус

17 августа 2026, 14:24

оригинал Фото: пресс-служба компании «Петровакс Фарм»

Подмосковная фармацевтическая компания «Петровакс Фарм» построила корпус биотехнологического опытно-промышленного производства на территории предприятия в Подольске. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Объект планируют ввести в эксплуатацию осенью этого года. На новой площадке будут синтезировать фармацевтические субстанции и выпускать генно-инженерные лекарства. Инвестиции в проект составляют два миллиарда рублей.

«Расширение производственной базы позволит компании нарастить выпуск отечественных биотехнологических препаратов, увеличить уровень локализации производства инновационных лекарств на территории Подмосковья. Так, до конца года компания планирует вывести на российский рынок несколько инновационных противоопухолевых препаратов», – сказали в пресс-службе.