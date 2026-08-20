«Конфеты и не только»: Эндокринолог предупредила, из-за чего у детей возникает диабет

20 августа 2026, 18:43

Эндокринолог Гридасова: диабет у детей возникает прежде всего из-за питания

Фото: iStock/Irina_Geo

Сахарный диабет больше не считается исключительно взрослым заболеванием, а его второй тип, еще 10 лет назад встречавшийся только у пожилых, сегодня диагностируют у подростков. Почему это происходит, и влияют ли современные технологии и гаджеты?





Врач-эндокринолог Екатерина Гридасова в беседе с «Радио 1» объяснила принципиальную разницу между двумя типами заболевания, которая критически важна для понимания лечения.





«Если первый тип — это аутоиммунная недостаточность инсулина, то второй — это потеря чувствительности клеток к этому гормону. Инсулин — это ключик, который открывает дверцу клетки, чтобы туда зашла глюкоза. Если ключик поврежден, глюкоза накапливается в крови», — сказала она.