«Конфеты и не только»: Эндокринолог предупредила, из-за чего у детей возникает диабет
Эндокринолог Гридасова: диабет у детей возникает прежде всего из-за питания
Сахарный диабет больше не считается исключительно взрослым заболеванием, а его второй тип, еще 10 лет назад встречавшийся только у пожилых, сегодня диагностируют у подростков. Почему это происходит, и влияют ли современные технологии и гаджеты?
Врач-эндокринолог Екатерина Гридасова в беседе с «Радио 1» объяснила принципиальную разницу между двумя типами заболевания, которая критически важна для понимания лечения.
«Если первый тип — это аутоиммунная недостаточность инсулина, то второй — это потеря чувствительности клеток к этому гормону. Инсулин — это ключик, который открывает дверцу клетки, чтобы туда зашла глюкоза. Если ключик поврежден, глюкоза накапливается в крови», — сказала она.
Говоря о причинах роста заболеваемости среди детей, врач выделила комплекс факторов, среди которых ключевую роль играет питание. При этом специалист отметила, что старые страхи о том, что диабет возникает от переедания конфет, уже не актуальны — хотя предрасположенность может запустить аутоиммунный процесс.