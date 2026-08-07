Эндокринолог назвала четыре симптома сахарного диабета

07 августа 2026, 11:16

Эндокринолог Белоусова: сильная жажда и потеря веса могут указывать на диабет

Фото: iStock/Maya23K

Сильная жажда, частое мочеиспускание, потеря веса и выраженная слабость могут быть симптомами сахарного диабета. Об этом заявила врач-эндокринолог Маргарита Белоусова.





По ее словам, которые передает телеканал RT, диабет 1-го типа развивается из-за аутоиммунного процесса — иммунная система постепенно разрушает клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин. Этот процесс может длиться месяцами, но до определенного момент организм способен компенсировать их снижение.



Когда таких клеток становится критически мало, появляется дефицит инсулина, из-за чего уровень глюкозы в крови начинает повышаться. В результате этого процесса в течение нескольких дней или недель появляются сопутствующие симптомы.

«Таким образом, может создаваться впечатление, что заболевание возникло внезапно, хотя патологический процесс начался задолго до появления первых признаков», — пояснила эндокринолог.